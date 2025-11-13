Λαμπρά τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου (video-pic’s)

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και ιεροπρέπεια τελέσθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, η Θεία Λειτουργία επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και για την ονομαστική εορτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Στην Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλόχιος, ενώ της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο εορτάζων Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Άρτης κ. Καλλίνικος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, Πολυάνης και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλόχιος, Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος, καθώς και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος.

Εκ του Ιερού Βήματος συμπροσευχήθηκαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοπρεσβύτερος Κρεσφόντης Πουλόπουλος, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιεραποστολικό και θεολογικό έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και στην πνευματική και ποιμαντική προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε εγκάρδια τους Αρχιερείς, τον ιερό κλήρο, τις αρχές του τόπου και το ευσεβές εκκλησίασμα για την παρουσία και τις ευχές τους.

Εν συνεχεία, η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας απένειμε οκτώ (8) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ως έμπρακτη στήριξη των νέων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους πορείας. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους υποτρόφους και ευχήθηκε σε αυτούς καλή πρόοδο και επιτυχία στις σπουδές τους.

Παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ι. Λαμπρόπουλος, οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μ. Χρυσομάλλης και Π. Μαντάς, ο Βουλευτής Καβάλας Ι. Πασχαλίδης, οι Δήμαρχοι Καλαμάτας Αθ. Βασιλόπουλος, Μεσσήνης Γ. Αθανασόπουλος, Πύλου – Νέστορος Π. Καρβέλας, Οιχαλίας Π. Γεωργακοπούλου και Θάσου Ελ. Κυριακίδης, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας Ηλ. Κωνσταντακόπουλος, η Προέδρος Πρωτοδικών Καλαμάτας Π. Τσούλη, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και άλλων τοπικών Φορέων.

Ακολούθως, στο Επισκοπικό Μέγαρο ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε ευχές από τους Ιερείς της Μητροπόλεως, τους τοπικούς άρχοντες και πλήθος πιστών.