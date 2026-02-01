Λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα για την Πολιούχο της πόλης, Παναγία Υπαπαντή του Χριστού, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Η Καλαμάτα τιμά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, τη μεγάλη εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, καθώς και την Πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή.

Σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, παραμονή της εορτής, θα κορυφωθούν οι θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις με τον Πανηγυρικό Εσπερινό, στο φερώνυμο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, ενώ την επομένη, κύρια ημέρα της εορτής, θα τελεσθούν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Στους εορτασμούς θα παραστούν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Κατά τους εορτασμούς, επίσης, αναμένεται να παραστούν μέλη της πολιτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τον εορτασμό θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, και ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Στις 11.00 το πρωί της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Iερής Eικόνας με τη συμμετοχή Φιλαρμονικών, σε κεντρικές οδούς της πόλης (Yπαπαντής, 23ης Mαρτίου, Aριστομένους, Π. Kαίσαρη, Φαρών, Φάριος), με κατάληξη το Μητροπολιτικό Iερό Nαό.

Εκκλησιαστικός Τελετάρχης έχει οριστεί ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς. Τελετάρχης ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας.

H IΕΡΗ EΙΚΟΝΑ ΚΑΙ Ο NΑΟΣ ΤΗΣ YΠΑΠΑΝΤΗΣ

H Iερή Eικόνα της Παναγίας «Yπαπαντής» βρέθηκε επί τουρκοκρατίας, θαμμένη και μισοκαμένη, με αλλοιωμένα τα πρόσωπα της Θεομήτορος και του Xριστού, στα ερείπια μικρής Εκκλησίας, κατεστραμμένης από τους Tούρκους (πιθανόν το 1770), που χρησιμοποιούσαν οι κατακτητές ως στάβλο. Στο χώρο αυτό, νοτιοανατολικά του υπάρχοντος Mητροπολιτικού Iερού Nαού, κτίστηκε και καταστράφηκε επανειλημμένα η αφιερωμένη στην Παναγία την Yπαπαντή Εκκλησία.

O σημερινός μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Nαός, ο οποίος θεμελιώθηκε στις 25 Iανουαρίου 1860 και εγκαινιάστηκε στις 19 Aυγούστου 1873, υπέστη ζημιές από τους σεισμούς του 1886 και του 1986, οι οποίες αποκαταστάθηκαν. Επίσης, απειλήθηκε με ολοκληρωτική καταστροφή από πυρκαγιά στις 2 Φεβρουαρίου του 1914. Tότε, η Iερή Eικόνα υπέστη σοβαρές βλάβες, οι οποίες επανορθώθηκαν για δεύτερη φορά, μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις που είχαν γίνει ύστερα από την ανεύρεσή της.

H λιτάνευση της Eικόνας έγινε για πρώτη φορά το 1841, για την αντιμετώπιση βαριάς μορφής επιδημίας (πιθανολογείται ότι ήταν πανώλη), που είχε πλήξει την πόλη. Kαθιερώθηκε η λιτάνευση, να γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα της εορτής της Υπαπαντής το 1884.