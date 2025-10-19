League Cup Νίκος Σαμαράς: Η Κηφισιά κέρδισε στο τάι μπρέικ την Καλαμάτα 80 Affidea και προχωρά στα προημιτελικά

Την πρόκρισή του στην προημιτελική φάση του League Cup “Νίκος Σαμαράς” εξασφάλισε ο ΑΟΠ Κηφισιάς, ο οποίος μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι νίκησε στο Ζηρίνειο τον Α.Ο. Καλαμάτας 80 Affidea με 3-2 σετ.

Η καλαματιανή ομάδα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική σε όλο το παιχνίδι και παρότι η προετοιμασία δεν έχει ακόμη τελειώσει και ο θεσμός του League Cup δεν αποτελεί την βασική προτεραιότητα για τη σεζόν, έδειξε πως με μια τέτοια ανταγωνιστική διάθεση θα βρεθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Τα σετ (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11)