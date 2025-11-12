Τελευταία Νέα
Λεφτά, ψήφο και ότι άλλο… έχετε ευχαρίστηση

γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Τι να φταίει και ο πολίτης που είναι απογοητευμένος από τις απανταχού εξουσίες;

Παντού ψέμα παντού ανηθικότητα  , αρπαγή και θεός των πάντων το χρήμα!

Άντε στηρίξου πχ στις ΗΠΑ να σωθείς; Από τότε μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο που φυγάδευσαν  καραβιές ολάκερες ΝΑΖΙ εγκληματίες στη νότια Αμερική  μέχρι σήμερα !  Ούτε θυμάμαι σε πόσες χώρες  εχουν επέμβει στρατιωτικά  και ουτε θέλω να θυμάμαι …Όμως τώρα  μου την έδωσε  κατακουτελα η υποκρισία τους ! Στο λευκό οίκο ο  Τζολανι ο κατσαπλιάς της  Συρίας   που ήταν επικηρυγμένος  και σωστά, και φωτογραφιζόταν κρατώντας  κομμένα  κεφάλια ! Το χρήμα και τα γα….να τα  πετρέλαια ! Και άντε  έλα στη χώρα μας  με τα λαμόγια της καθημερινότητας μας  που στέλνουμε στη βουλή κάθε τόσο .. Απηύδησε και ο κόσμος και σου λέει ότι θέλει ας γίνει ! Βλέπει αυτήν την γυναίκα  που παλεύει με τα θηρία μονή της  την κα Καρυστιανού και την σπρώχνει ο κόσμος  να κάνει κόμμα !  Που να πάει η γυναίκα ;  Να μαζευτούν γύρω της τίποτε αρπαχτικά και να  ξεφτιλίσουν τον αγώνα της   με τις αρπαγές τις  μίζες και  τις λαφυραγωγίες  ; Ποιον να εμπιστευτείς ;  Προ Χριστού και μετά Χριστόν  !  προ εκλογών σκέψεις σχέδια και οράματα και  ομιλίες και μετά  ουδεμία σχέση με  αυτά που λέγαμε ;  παραλάβαμε χάος, δεν βγαίνουμε , έχουν υπογραφεί συμφωνίες , δεν μπορούμε να δώσουμε ,να κάνουμε …Βρε άλλα  λέγατε χτες  ;  Δεν ξέραμε , δεν γνωρίζαμε  το μέγεθος  του χρέους , φταίνε οι προηγούμενοι και οι ηγούμενοι …, φταίει ο καιρός, η ξηρασία και η υγρασία … Και ξανά μανά … ξεφτιλίστηκαν τα πιστεύω, οι ιδέες , οι σκέψεις , η ηθική , η αξιοπρέπεια η τσίπα …Κάνεις δεν φταίει σε αυτή τη  χώρα !  Μόνο ο πολίτης που υπάρχει και ζει εδώ ! Γιατί δεν φεύγουμε να τους αφήσουμε ; Γιατί δεν πεθαίνουμε να τους ελευθερώσουμε από τα βάρη μας ; Μπορεί να είναι λίγοι αυτοί αλλά δεν μπορούμε να τους διώξουμε και φεύγουμε εμείς !  Βοήθεια μας …

