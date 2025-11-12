Λεφτά, ψήφο και ότι άλλο… έχετε ευχαρίστηση

γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Τι να φταίει και ο πολίτης που είναι απογοητευμένος από τις απανταχού εξουσίες;

Παντού ψέμα παντού ανηθικότητα , αρπαγή και θεός των πάντων το χρήμα!

Άντε στηρίξου πχ στις ΗΠΑ να σωθείς; Από τότε μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο που φυγάδευσαν καραβιές ολάκερες ΝΑΖΙ εγκληματίες στη νότια Αμερική μέχρι σήμερα ! Ούτε θυμάμαι σε πόσες χώρες εχουν επέμβει στρατιωτικά και ουτε θέλω να θυμάμαι …Όμως τώρα μου την έδωσε κατακουτελα η υποκρισία τους ! Στο λευκό οίκο ο Τζολανι ο κατσαπλιάς της Συρίας που ήταν επικηρυγμένος και σωστά, και φωτογραφιζόταν κρατώντας κομμένα κεφάλια ! Το χρήμα και τα γα….να τα πετρέλαια ! Και άντε έλα στη χώρα μας με τα λαμόγια της καθημερινότητας μας που στέλνουμε στη βουλή κάθε τόσο .. Απηύδησε και ο κόσμος και σου λέει ότι θέλει ας γίνει ! Βλέπει αυτήν την γυναίκα που παλεύει με τα θηρία μονή της την κα Καρυστιανού και την σπρώχνει ο κόσμος να κάνει κόμμα ! Που να πάει η γυναίκα ; Να μαζευτούν γύρω της τίποτε αρπαχτικά και να ξεφτιλίσουν τον αγώνα της με τις αρπαγές τις μίζες και τις λαφυραγωγίες ; Ποιον να εμπιστευτείς ; Προ Χριστού και μετά Χριστόν ! προ εκλογών σκέψεις σχέδια και οράματα και ομιλίες και μετά ουδεμία σχέση με αυτά που λέγαμε ; παραλάβαμε χάος, δεν βγαίνουμε , έχουν υπογραφεί συμφωνίες , δεν μπορούμε να δώσουμε ,να κάνουμε …Βρε άλλα λέγατε χτες ; Δεν ξέραμε , δεν γνωρίζαμε το μέγεθος του χρέους , φταίνε οι προηγούμενοι και οι ηγούμενοι …, φταίει ο καιρός, η ξηρασία και η υγρασία … Και ξανά μανά … ξεφτιλίστηκαν τα πιστεύω, οι ιδέες , οι σκέψεις , η ηθική , η αξιοπρέπεια η τσίπα …Κάνεις δεν φταίει σε αυτή τη χώρα ! Μόνο ο πολίτης που υπάρχει και ζει εδώ ! Γιατί δεν φεύγουμε να τους αφήσουμε ; Γιατί δεν πεθαίνουμε να τους ελευθερώσουμε από τα βάρη μας ; Μπορεί να είναι λίγοι αυτοί αλλά δεν μπορούμε να τους διώξουμε και φεύγουμε εμείς ! Βοήθεια μας …