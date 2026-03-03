Ληστεία σε φαρμακείο στην Καλαμάτα – Συνελήφθη 43χρονος (video)

Έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του ένας 43χρονος εισήλθε περίπου στις 10:15 το βράδυ της Τρίτης σε φαρμακείο στην Καλαμάτα, εν ώρα λειτουργίας του. Εκείνη την ώρα εντός του φαρμακείου βρίσκονταν δυο υπάλληλοι, 38 και 27 ετών και με την απειλή μαχαιριού ο 43χρος κατάφερε να πάρει ένα κουτί με ναρκωτικά δισκία, ενώ αφαίρεσε το συρτάρι της ταμειακής το οποίο περιείχε 1000 ευρώ.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές που με συντονισμένες ενέργειες εντόπισαν τον δράστη λίγο πριν τις 11 το ίδιο βράδυ, φορώντας του χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκαν 842,60 ευρώ και κουτί που περιείχε 16 ναρκωτικά καθώς και μια κάλτσα, την οποία πιθανολογείται πως χρησιμοποίησε για να κρύψει εκεί τα χρήματα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (2.3.2026) το βράδυ, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με τη συνδρομή αστυνομικών της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 43χρονος ημεδαπός, για ληστεία και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και ναρκωτικά.

Ειδικότερα, χθες (2.3.2026) το βράδυ, στην Καλαμάτα, ανωτέρω 43χρονος δράστης, εισήλθε σε κατάστημα-φαρμακείο, όπου εργάζονταν -2- υπάλληλοι και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό καθώς και -1- κουτί με ναρκωτικά δισκία και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα και σε κοντινή απόσταση, ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από ανωτέρω αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -842,60- ευρώ, -16- ναρκωτικά δισκία καθώς και ένδυμα τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.