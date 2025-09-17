Λοβέρδος, παράδοση κατ’ οίκον!

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Τι να κάνεις; Έχει μπει κι αυτό στη ζωή μας! Το ντιλίβερι… Σουβλάκια στο σπίτι, καφέδες, πίτσες, δέματα, τσιγάρα, ο Λοβέρδος στη ΝΔ!

“Ναι γειά!” Πήρε τηλ ο Κυριάκος στο ΠΑΣΟΚ .

“Τι έχετε για μένα σήμερα να μαζέψω στη ΝΔ;”

Στο μηχανάκι ο Λοβέρδος και έφτασε ! ΠΑΣΟΚ, όλα τα σφάζουμε όλα τα μαχαιρώνουμε και σε καλές τιμές τα βάλαμε…

“Έλα να πάρεις… Κούλη, στους δυο Πασοκους ο Λοβέρδος δώρο! Τόση κατανάλωση μας έκανες, Χρυσοχοΐδης , Πιερρακάκης, Γεραπετρίτης, Μενδώνη, πάρε και το Λοβέρδο τζάμπα!”

Τι μαγαζί είναι κι αυτό; Εξυπηρετήσεις, μετακομίσεις, διορισμοί κάθε είδους !

Άντε ρε… Κουλη που να συγχωρεθούν τα διορισμένα σου, δώσε κάτι να πάρεις και την Αννούλα τη Διαμαντοπούλου !

Τι να κάνει στο μαγαζάκι; Να βλέπει τον Ανδρουλάκη και να τρέχει στο δερματολόγο για σπυριά ; Δώσε κάτι και παρε της ένα υπουργείο..!

Άντε βρε ! Εδώ στην άλλη πήρες Φεραρι !! Κυβέρνηση ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν συμμαζεύεται , τι να κάνουν να μείνουν στο Πασοκ ; Να τρώνε πασατέμπο ; Εκει τρώνε με χρυσά κουτάλια, χαβιάρια και αστακούς και εμείς θα κάτσουμε να κάνουμε πολιτική νηστεία ;

Ε, μην απορείτε που ο κόσμος δεν βρίσκει κάτι πλέον στην πολιτική ζωή να τον εμπνεύσει και να αισθανθεί ότι κάποιος παλεύει για αυτόν να τον βοηθήσουμε κι εμείς !

Η πολιτική έχει καταντήσει σαν κάτι ξεφτιλισμένα πανηγύρια του καλοκαιριού ! Ότι αρπάξουμε κι ας μην ξέρουμε να τραγουδήσουμε ..Τι θα καταλάβουν τα χαϊβάνια ;