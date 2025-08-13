Μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Αχαΐα, εκκενώνεται το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο – Αλλεπάλληλα 112 για εκκενώσεις περιοχών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Με το πρώτο φως απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα για να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο Δραματική είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην Πάτρα – Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και ένα γηροκομείο της πόλης εκκενώνονται

Συνεχίζει να μαίνεται η καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, καθώς οι φλόγες μπήκαν πλέον μέσα στην Πάτρα. Εκκενώθηκαν το παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο», καθώς και ο οίκος φροντίδας ηλικιωμένων «Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο» στην πρωτεύουσα της Αχαϊας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πύρινο μέτωπο κοντά στο νοσοκομείο έφτασε πέριξ του κτιρίου, με τον τρίτο όροφο να τυλίγεται στις φλόγες και καπνούς να εισέρχονται σε διαδρόμους και δωμάτια των μικρών ασθενών. Με εντολή του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη, το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Πάτρα έχει εκκενωθεί πλήρως. Από την πρώτη στιγμή, τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εκκένωσης του χώρου και ασφαλούς μεταφοράς των 23 νοσηλευόμενων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 15 παιδιά διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ πήραν εξιτήριο.

Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στα Συχαινά Αχαΐας

Στα Συχαινά Αχαϊας, συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να μην επεκταθούν οι εστίες και να μην φτάσει η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο υπάρχει νέα αναζωπύρωση και η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη, ενώ οι άνεμοι είναι πλέον πολύ ισχυροί.

Νωρίτερα, ήχησαν διαδοχικά 112 σε περιοχές στα Συχαινά.

Οι φλόγες είναι πολύ κοντά σε σπίτια και υποδομές.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Βούντενης, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Επιχειρησιακά στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι δεν έχουν συναντήσει παρόμοια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια.

Μάχη με αναζωπυρώσεις στην Κάτω Αχαΐα

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Κάτω Αχαΐα.

Αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Κάτω Αχαΐας, ανέφερε στο ΕΡΤΝews ότι το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα έχει τεθεί υπό έλεγχο και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων».

Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις στην Πρέβεζα

Δύσκολες ώρες για τον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά από την Παλιά στη Νέα Φιλιππιάδα, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί το χωριό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε δύο μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέου ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενισχύοντας τις φλόγες και δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέα μηνύματα εκδόθηκαν από το 112 τα οποία καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό και προς τα Ιωάννινα.

Νωρίτερα, ήχησε μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά, εστάλη πριν από λίγη ώρα. Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, στην Πάτρα, στην περιοχή Αγίας Σοφίας – Άγιος Αλέξιος, δεν έχουν νερό περίπου 6 ώρες

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές και την Πέμπτη – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας Τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς βρίσκονται αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει στην περιφέρεια Αττικής και στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης. Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης και Λήμνου. Ακόμη, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.