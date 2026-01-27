Με επιτυχία η κοπή πίτας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Μεσσηνιακού

Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της εθιμικής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Μεσσηνιακού, στην αίθουσα του “Παλιακόν live stage”. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Σταύρο Χριστόπουλο, πολλοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές με τις οικογένειές τους, καθώς και φίλοι και καλεσμένοι του συλλόγου.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η τιμητική διάκριση του παλαιού ποδοσφαιριστή του Π.Σ. Η Καλαμάτα και του Μεσσηνιακού, Λεωνίδα Δαμιανάκου, ο οποίος παρέλαβε συγκινημένος την αναμνηστική πλακέτα μαζί με τη σύζυγό του. Ο πρόεδρος Σταύρος Χριστόπουλος πρόσθεσε μια έκπληξη, διαβάζοντας απόσπασμα από την εφημερίδα Θάρρος της 24/8/1967, όπου περιγράφονταν οι επιτυχίες και η διεθνής αναγνώριση του Δαμιανάκου, που είχε ξεχωρίσει ως ποδοσφαιριστής ακόμα και στην Αυστραλία.

Η ζωντανή ορχήστρα προσέφερε μουσική υψηλής ποιότητας και μετέδωσε ενθουσιασμό σε όλους τους παρευρισκόμενους, με την εκδήλωση να ολοκληρώνεται σε ατελείωτους χορούς, κυρίως από τους γνωστούς χορευταράδες του συλλόγου.

Την εκδήλωση φωτογράφισε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Πρεζεράκος, τον οποίο ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του.

Ο Σύλλογος εύχεται σε όλους «Καλή Χρονιά» και ανυπομονεί να ξαναβρεθούν όλοι μαζί στην κοπή πίτας του επόμενου έτους.