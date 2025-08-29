Με επιτυχία συνεχίζονται οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Το κοινό κατέκλυσε χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 το χώρο της Εναλλακτικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας σε μια μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια. Το καρναβάλι των ζώων, το διάσημο έργο του Camille Saint-Saëns που ζωντανεύει με χιούμορ και φαντασία τα ζώα μέσα από μουσικές εικόνες, κέντρισε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Ερμήνευσαν: Βίκη Βασιλειάδη: φλάουτο, Ιωάννης Μανωλακάκης: κλαρινέτο, Emil Kuyumcuyan: ξυλόφωνο, Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου: Γκλόκενσπιλ, Lidiia Nochovska, Μαρία Παπαπετροπούλου: πιάνο, Felix Froschhammer, Αντώνιος Μαζιώτης: βιολί, Σοφία Αναγνώστου: βιόλα, Indira Rahmatulla: βιολοντσέλο, Tashko Tasheff: κοντραμπάσο, Λίλλυ Τριαντάρη: αφήγηση, Παναγιώτης Αδάμ: σκηνογραφία

