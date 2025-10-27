Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
27
Οκτώβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Με ιστορική λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση του Κάστρου του Ακροκορίνθου

Share

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση του Κάστρου του Ακροκορίνθου, που διοργάνωσε ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου “Ο Βελλερεφών”. Η επέτειος μνήμης ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ιστορικό ρόλο του Ακροκορίνθου στους αγώνες του έθνους.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σπύρος Ζαχαριάς και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και τη στήριξη της Περιφέρειας σε δράσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάθεση στεφάνων, ομιλίες ιστορικού χαρακτήρα και πολιτιστικές παραστάσεις, μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ