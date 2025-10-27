Με ιστορική λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση του Κάστρου του Ακροκορίνθου

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση του Κάστρου του Ακροκορίνθου, που διοργάνωσε ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου “Ο Βελλερεφών”. Η επέτειος μνήμης ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ιστορικό ρόλο του Ακροκορίνθου στους αγώνες του έθνους.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σπύρος Ζαχαριάς και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και τη στήριξη της Περιφέρειας σε δράσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάθεση στεφάνων, ομιλίες ιστορικού χαρακτήρα και πολιτιστικές παραστάσεις, μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, συγκίνησης και υπερηφάνειας.