Με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια της φετινής Εμποροπανήγυρης Μυστρά – Έως τις 2 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της (pic’s & video)

Mε την τέλεση του αγιασμού και το καθεριωμένο κόψιμο της κόκκινης κορδέλας άνοιξε και φέτος τις πύλες της, με κάθε επισημότητα, η Εμποροπανήγυρη του Μυστρά, η οποία θα βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

«Η ιστορία της Εμποροπανήγυρης αποτελεί μια ιστορία γεμάτη δυναμική, η οποία εξελίσσεται πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και αποτελεί ζωντανό της κύτταρο», δήλωσε ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος.

Αμέσως μετά την τέλεση του αγιασμού από τον αιδεσιμότατο εφημέριο Μυστρά, πατέρα Λάζαρο, ο Δήμαρχος Σπάρτης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τον κόσμο, δίνοντας, κατά τον χαιρετισμό του, το στίγμα του ιστορικού παρελθόντος της εμποροπανήγυρης, αλλά και τις προοπτικές μετεξέλιξής της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο στόχος της μετεξέλιξης αυτής είναι κοινός, ωστόσο θα πρέπει η επιδιωκόμενη ανάπτυξη να συνοδεύεται από ανθεκτικότητα και αντοχή στον χρόνο. «Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να αφουγκραστούμε την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της, γιατί εν τέλει οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που μας δείχνουν τον δρόμο. Και μόνο μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και τη ζύμωση με την τοπική κοινωνία μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα έχουν αντοχή και διάρκεια μέσα στο χρόνο», τόνισε με νόημα. Ευχαρίστησε, τέλος, τόσο τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μυστρά, όσο και όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλλαν στην διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης.

«Ο Δήμαρχος τα είπε όλα. Αυτό που προσβλέπουμε όλοι είναι η ανάπτυξη του τόπου μας», δήλωσε ο βουλευτής ΝΔ Λακωνίας, κ. Νεοκλής Κρητικός, προσθέτοντας ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, «ακόμη και όσοι διαφωνούμε, πρέπει να δίνουμε τις ιδέες μας για να προχωρήσει ο τόπος μας μπροστά», όπως είπε χαρακτηριστικά, ευχόμενος καλή επιτυχία στην εμποροπανήγυρη.

Το τέλος του Αυγούστου είναι συνυφασμένο με την παραδοσιακή εμποροπανήγυρη του Μυστρά, που έχει τις ρίζες του μέσα στους αιώνες, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης και αναφέρθηκε στην ανάγκη για κοινή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της μετεξέλιξης του πανηγυριού με τρόπο προσεκτικό, προκειμένου να είναι βιώσιμο.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυστρά, κ. Δημήτρης Σκρουμπέλος, τόνισε ότι η Εμποροπανήγυρη του Μυστρά αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό γεγονός της χρονιάς για τη Λακωνία, προσθέτοντας ότι το πανηγύρι του Μυστρά αποτελεί την εξέλιξη του μεσαιωνικού εμπορικού κέντρου του βυζαντινού Μυστρά.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης, κ. Απόστολος Χριστοδουλάκος, χαρακτήρισε την Εμποροπανήγυρη Μυστρά ως τον θεσμό που περιμένει όλη Λακωνία και σηματοδοτεί το τέλος της θερινής περιόδου. Συνεχάρη τους διοργανωτές και απήυθυνε πρόσκληση ενόψει της εμποροπανήγυρης του Γυθείου στις 14 Σεπτεμβρίου.

Για έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις αξίες και τις μνήμες της Καστροπολιτείας του Μυστρά, έκανε λόγο ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας, κ. Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία θα είναι παρούσα καθ’ όλη τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και όπου αλλού χρειαστεί.

Παρόντες στην εκδήλωση των εγκαινίων ήταν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, κ. Στέφανος Βρεττάκος, Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κ. Βασίλης Νικολακάκος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Σπάρτης, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους, περιηγήθηκε στα περίπτερα της Εμποροπανήγυρης, όπου συνομίλησε με εμπόρους και πλήθος κόσμου, εκφράζοντας ευχές αλλά και τη βεβαιότητα για την επιτυχή ευόδωσή της