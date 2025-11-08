Με λαμπρότητα και κατάνυξη ο εορτασμός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Λαγκάδια

Με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και πλήθος πιστών εορτάστηκε η Σύναξη των Παμμέγιστων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πολιούχων και Προστατών Λαγκαδίων.

Την παραμονή της εορτής τελέστηκε Μέγας Δισαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σκοπέλου κ.κ. Νικόδημου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, του και Ποιμενάρχου μας κ.κ. Νικηφόρου.

Στο Ιερό Αναλόγιο έψαλε η χορωδία Βυζαντινός χορός «Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Άργους».

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία μετά Αρτοκλασίας τελέστηκε ανήμερα της Εορτής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, του και Ποιμενάρχου μας κ.κ. Νικηφόρου και συλλειτουργούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Σκοπέλου κ.κ. Νικόδημου.

Στο κήρυγμα τους προς το εκκλησίασμα, ο Θεοφιλεστάτος Επισκόπος Σκοπέλου κ.κ. Νικόδημου την παραμονή της εορτής και ανήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρος αναφέρθηκαν στο θεολογικό μήνυμα τής εορτής, εξέφρασαν την πατρική τους αγάπη, και ευχήθηκαν σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, με τη χάρη και την προστασία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Ακολούθησε η ιερά λιτάνευση της Εικόνας, με τη συνοδεία στρατιωτικού αγήματος και της φιλαρμονικής, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας.

Την Ιερά Εικόνα συνόδευσαν ο Σύλλογος Γυναικών Λαγκαδίων «ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ» και νέοι με παραδοσιακές φορεσιές, προσδίδοντας ιδιαίτερη λαμπρότητα και χρώμα στην τελετή.

Στους εορτασμούς παρέστησαν ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης, ο υποδιοικητής της IV Μεραρχίας Πεζικού «Πελοπόννησος» Συνταγματάρχης Νικόλαος Σταβλιώτης, ο Υποδιευθυντής Δ.Α. Αρκαδίας Αστυνόμος Α΄ Βασίλειος Κατραλής, ο Διοικητής Α.Τ. Γορτυνίας Αστυνόμος Β’ Δημήτριος Παναγόπουλος, μέλη της Δημοτικής Αρχής, μεταξύ των οποίων η Αντιδήμαρχος Γορτυνίας Παναγιώτα Μπέτσα, η οποία εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη, ο οποίος απουσίασε λόγω της συμμετοχής του -ως μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ- στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, οι αντιδήμαρχοι Σταύρος Δημάκος, Δημήτρης Καζάς, Γιάννης Καρπούζος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδίων Δημήτρης Καγιούλης, της Δημοτικής Κοινότητας Δημητσάνας Αγγελική Μπίρη καθώς και εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων και φορέων.