Μέχρι τέλος Μαρτίου τίθεται σε λειτουργία το νέο Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες καλούνταν ξανά και ξανά να υποβάλλουν παντού δηλώσεις για το ακίνητό τους: άλλοτε στην εφορία για το Ε9 ή το E2 και το myProperty, άλλοτε στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο για τη μεταγραφή, άλλοτε στον δήμο για την οικοδομική άδεια. Αγροτικά και βιομηχανικά ακίνητα δηλώνονται διαρκώς επίσης σε πολλούς φορείς και βάσεις δεδομένων, συνθέτοντας ένα πολυδαίδαλο δίκτυο διαφορετικών συστημάτων που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αποτυπώνοντας πολλές «εικόνες» ακινήτων που σχεδόν καμία δεν συμφωνούσε με όλες τις άλλες.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως, αυτό αλλάζει. Ως το τέλος Μαρτίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων [ΑΑΔΕ] αναμένεται να θέσει σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), την ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει και θα ενοποιεί σε ένα μόνο σημείο, όλα όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς για τα ακίνητά τους οι ιδιοκτήτες, σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες. Και θα τους καλεί για ακόμα μία φορά να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και -εφόσον χρειαστεί- να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους.

