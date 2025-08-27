Μετακινήθηκαν οι πινακίδες LED στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας

Η ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ σας ενημερώνει ότι μετακινήθηκαν οι πινακίδες LED που είχαν τοποθετηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας για τις ανάγκες του αγώνα κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ των ομάδων ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Α.Ε.Λ.

Η καθυστέρηση μετακίνησης προήλθε από την κατανοητή αδυναμία διάθεσης τεχνικού προσωπικού της προμηθεύτριας εταιρείας λόγω της διασποράς του ανθρώπινου δυναμικού της σε αντίστοιχες τοποθετήσεις πινακίδων LED σε γήπεδα ανά την Ελλάδα που διεξήχθηκαν αγώνες της SUPER LEAGUE.

Το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού μας διακατέχεται διαχρονικά από υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και αποτελεί μια από τις αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε για πολλοστή φορά τον Δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο καθώς και το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καλαμάτας για την κατανόηση και την αγαστή τους συνεργασία.

Εκ του Δ.Σ