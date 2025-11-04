Μιχ. Κατρίνης: Οι αντιδράσεις των πολιτών οδήγησαν στην παραίτηση Σκλήκα, όμως η κυβέρνηση θα λογοδοτήσει για τα ΕΛΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι αντιδράσεις των πολιτών οδηγήσαν στην παραίτηση του κου Σκλήκα όσο και στη σημερινή συνεδρίαση στην επιτροπή της Βουλής για τα ΕΛΤΑ, όμως η Κυβέρνηση τα λογοδοτήσει για τα ΕΛΤΑ.

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν μια νίκη της κοινωνίας των πολιτών και του κοινοβουλευτισμού, τόνισε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην ERT News, σημειώνοντας ότι «πρέπει επιτέλους να καταλάβουν και στο Υπερταμείο και στα ΕΛΤΑ ότι θα λογοδοτούν στη Βουλή των Ελλήνων για αποφάσεις οι οποίες αιφνιδιάζουν και διαταράσσουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Αναφερόμενος στην στάση της κυβέρνησης ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι «η μεταφορά των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο δεν αίρει την υποχρέωση του κράτους να παραμένει τελικός εγγυητής για την καθολική πρόσβαση των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες» κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «όταν η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι τα ΕΛΤΑ είναι υπό την “ευρύτερη εποπτεία” των υπουργείων, δεν μπορεί ταυτόχρονα να ισχυρίζεται ότι δεν έχει λόγο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων, πολλά σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, για τα εκατοντάδες εκατομμύρια δημόσιων πόρων που αγνοείται η τύχη τους και για την υποβάθμιση της καθολικής υπηρεσίας».

Έθεσε δε έξι αμείλικτα ερωτήματα που περιμένουν απάντηση:

Που κατευθύνθηκαν τα ποσά της ενίσχυσης που δόθηκε στα ΕΛΤΑ και ποιες επενδύσεις απέδωσαν; Τι απέγιναν οι περίφημες “επενδύσεις” του επιχειρησιακού σχεδίου; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των αυτοματισμών στα Κέντρα Διαλογής, των συστημάτων που παρουσιάστηκαν ως «ψηφιακό άλμα» αλλά δεν λειτούργησαν ποτέ; Πως γίνεται να μειώνεται το προσωπικό μέσω εθελουσίας, αλλά να αυξάνονται οι αμοιβές στελεχών και οι προσλήψεις υψηλόμισθων διοικητικών με συμβάσεις χωρίς διαφάνεια; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των μελετών και των συμβουλευτικών συμβάσεων, που στοίχισαν εκατομμύρια σε εταιρείες συμβούλων; Πως δικαιολογούνται μετακομίσεις σε νέα γραφεία με υπέρογκο ενοίκιο, τη στιγμή που κλείνουν δεκάδες καταστήματα στην περιφέρεια;

Ακόμη, στηλιτεύοντας το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην επαρχία, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «στην περιοχή μου, την Ηλεία, κλείνουν 6 καταστήματα και για παράδειγμα το ΕΛΤΑ στον Λάλα εξυπηρετεί όλη την ορεινή Ηλεία, με το ΕΛΤΑ της Ανδρίτσαινας να βρίσκεται στο άλλο άκρο του νομού. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ μπορεί να βλέπει στον χάρτη τις περιοχές κοντινές αλλά βρίσκεται πολύ μακριά από το να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών στην επαρχία, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το διαδίκτυο είναι το ίδιο γρήγορο στην περιφέρεια, όπως στα αστικά κέντρα ή ότι οι πολίτες στην επαρχία είναι εξίσου εξοικειωμένοι με την χρήση του».

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Κατρίνης, αναφέρθηκε στα ΕΛΤΑ ως ένα «διαχρονικό brand το οποίο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών», θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και ζητώντας «αναστολή του σχεδίου κλεισίματος των 204 καταστημάτων, έως ότου υπάρξει γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ, μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων και συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο για όλη την περίοδο ένταξης των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, αναθεώρηση του θεσμικού μοντέλου λειτουργίας των ΕΛΤΑ κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αναμόρφωση του ρόλου του Υπερταμείου, με ένταξή του σε ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου υπό κοινοβουλευτική εποπτεία, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν υπερασπίζεται απλώς τα ΕΛΤΑ. Υπερασπίζεται την έννοια του δημόσιου συμφέροντος και την ευθύνη του κράτους απέναντι στην κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά.