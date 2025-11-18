Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη «ραγίζει» την αγορά εργασίας;

Η ανεύρεση εργασίας αποτελεί για όλους ένα δύσκολο γρίφο, με αβεβαιότητα, μικρούς μισθούς και πολλές απογοητεύσεις. Την κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινώσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν όλα γίνονται δύσκολα

Η Στέφανι Ο’ Νιλ δυσκολεύεται να παραμείνει θετική, καθώς η αναζήτηση εργασίας της συνεχίζεται χωρίς τέλος. Η 54χρονη βετεράνος των επικοινωνιών στο Λος Άντζελες έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της 30ετούς καριέρας της στον τομέα της τεχνολογίας. Απολύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και εξακολουθεί να αναζητά εργασία — 13 μήνες αργότερα.

Το ίδιο ισχύει και για την 52χρονη Χόλι Τέεγκαρντεν, στέλεχος μάρκετινγκ στο Πίτσμπουργκ, η οποία υποβάλλει αιτήσεις για 50 θέσεις εργασίας την εβδομάδα από τότε που έκλεισε την επιχείρηση που είχε, αφού η πελατεία της εξαντλήθηκε τον Φεβρουάριο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ