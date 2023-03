Μουσικές γέφυρες: 19 Ισλανδοί εκπαιδευτικοί μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Δεκαεννέα εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων από την Ισλανδία επισκέφτηκαν το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Φεβρουαρίου 2023 με στόχο τη μουσική συνεργασία των δύο χωρών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων και παρακολούθησαν τη διδασκαλία μουσικών μαθημάτων και μουσικών συνόλων. Παράλληλα συμμετείχαν σε πρόβες με μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στις 24 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε κοινή συναυλία με ελληνική και ισλανδική μουσική.

Στη συναυλία ακούστηκαν τα παρακάτω κομμάτια:

1) Karaoke I: Έργο του Ισλανδού συνθέτη Ingi Gardar Erlendsson.

2) Αγχωτική Τάξη: Σύνθεση των μαθητών του Συνόλου Lab1 με ειδική σημειογραφία.

3) Ísland farsælda frón: Από τους Ισλανδούς εκπαιδευτικούς.

4) Ísland ögrum skorið-Öxar við ána: Από τους Ισλανδούς εκπαιδευτικούς.

5) Þei þei og ró ró (Νανούρισμα): Ισλανδοί εκπαιδευτικοί με τη Sonorae, χορωδία ομοίων φωνών Λυκείου.

6) Krummavisur (Raven-Κοράκι): παραδοσιακό Ισλανδικό τραγούδι σε στίχους της Γεωργίας Ψαραδέλλη. Συνεργασία Ισλανδών μουσικών με μαθητές της β γυμνασίου.

7) Rímnadanslög nr. 4: Συνεργασία Ισλανδών μουσικών με την ευρωπαϊκή ορχήστρα του σχολείου.

8) Let the dances last (Ας κρατήσουν οι χοροί): Συνεργασία Ισλανδών μουσικών με την ευρωπαϊκή ορχήστρα του σχολείου.

Τα βίντεο βρίσκονται στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/

Γερμανοί και Γάλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας για μουσική συνεργασία

Τον Οκτώβριο 2022 προηγήθηκε η πρώτη μουσική συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συγκεκριμένα, το διάστημα 4-7 Οκτωβρίου 2022, πέντε μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το Braunschweig της Γερμανίας (Σχολείο: Gymnasium Neue Oberschule) και δύο μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από τo Saintes της Γαλλίας (Σχολείο: Collège Edgar Quinet) επισκέφτηκαν το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/KA2 με τίτλο «Maintaining national cultural traditions in a united Europe» (Η διατήρηση εθνικών πολιτιστικών παραδόσεων σε μια ενωμένη Ευρώπη).

Οι μαθητές έμαθαν να παίζουν ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και συνεργάστηκαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς στα μουσικά σύνολα. Στις 7 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε κοινή συναυλία φιλίας.

Στη συναυλία ακούστηκαν τα παρακάτω κομμάτια:

1) Milo mou kokkino (Μήλο μου κόκκινο): Συνεργασία Γάλλων και Γερμανών με μαθητές της β γυμνασίου και με τη Sonorae, χορωδία ομοίων φωνών Λυκείου. Ακούστηκε σε τρεις διασκευές, αυτούσια παραδοσιακό, διασκευασμένο για χορωδία και διασκευασμένο για jazz οργανικό σύνολο.

2) Mack the Knife: Συνεργασία Γερμανών με τη Sonorae, χορωδία ομοίων φωνών.

3) Gianni Mou to Mantili Sou (Γιάννη μου το μαντήλι σου): Συνεργασία Γερμανών με μαθητές του σχολείου, διασκευασμένο για jazz οργανικό σύνολο με αυτοσχεδιασμό από παραδοσιακό κλαρίνο.

4) Skolion of Seikilos-Kato sto gialo (Σεικίλου Σκόλιον-Κάτω στο γυαλό): Συνεργασία Γάλλων και Γερμανών με μαθητές της β γυμνασίου.

5) Killer Joe: Συνεργασία Γερμανών με μαθητές του σχολείου.

6) Blues March: Συνεργασία Γερμανών με μαθητές του σχολείου.

7) Sidewinder: Συνεργασία Γερμανών με μαθητές του σχολείου.

8) St. Thomas: Συνεργασία Γερμανών με μαθητές του σχολείου.

