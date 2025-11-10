«Ναρκωτικά: Ενημέρωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση» την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στα Φιλιατρά (video)

Η Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών «Ο Πυρσός», Μαίρη Γκότση, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κρίσιμη εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης για τα Ναρκωτικά που διοργανώνει ο Σύλλογος. Η κ. Γκότση τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης γονέων και νέων, καλώντας το κοινό να παρευρεθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο Φουρναράκειο

Πνευματικό Κέντρο, για να ακούσει τους ειδικούς και να αποκτήσει χρήσιμα εφόδια για την αντιμετώπιση του φαινομένου.