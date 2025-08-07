Νέα εποχή στο παγκόσμιο εμπόριο – Κρας τεστ για τους δασμούς του Trump

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και έναν αιώνα διαμορφώνονται πλέον οι δασμοί εισαγωγής προϊόντων στις ΗΠΑ, καθώς χθες στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι συντελεστές στο εμπόριο. Πρόκειται για μία νέα εποχή εμπορικής αντιπαλότητας, ύστερα από μήνες χαοτικών απειλών και υπαναχωρήσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των ξένων επενδυτών και των ηγετών για αποφυγή των εντάσεων.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμής, ο μέσος δασμολογικός συντελεστής στις ΗΠΑ ανέρχεται πια στο 15,2%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, πολύ υψηλότερα από το 2,3% του 2024 και στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

