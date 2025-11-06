Νέα κίνητρα για να πέσουν τα ενοίκια και να βγουν ξανά σπίτια στην αγορά

Αλλάζει ρότα η κυβέρνηση στο στεγαστικό, καθώς τα προγράμματα τύπου «Σπίτι μου» έδειξαν τα όριά τους και το βάρος μεταφέρεται τώρα στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει νέο πακέτο κινήτρων για τους ιδιοκτήτες, με στόχο να επανέλθουν στην αγορά τα «κλειστά» σπίτια και να ανακοπεί η άνοδος των ενοικίων που έχει επιβαρύνει χιλιάδες νοικοκυριά.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Athens Tax Forum 2025, επιβεβαίωσε ότι έρχονται «νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος στέγασης», σε συνέχεια των μέτρων που εφαρμόζονται ήδη, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, η αναμόρφωση της φορολογίας των μισθωμάτων και οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

