Δευτέρα
9
Μάρτιος
Νεκρός 52χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στο Δώριο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο. Τσακώνας – Καλού Νερού, στο ύψους του Δωρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Οι συνθήκες υπό της οποίες συνέβη το δυστύχημα  είναι αδιευκρίνιστες με τις αρχές να διενεργούν προανάκριση. Ο 67χρονος οδηγός του επιβατηγού συνελήφθη, ενώ δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Χθες (8.3.2026) το βράδυ, στο 16 ο χλμ της Ε.Ο. Τσακώνας – Καλού Νερού, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 52χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

