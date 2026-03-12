Νέο άλμα στα 100 δολάρια σημειώνει το πετρέλαιο μετά τα χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια στoν Περσικό Κόλπο

Νέα άνοδο στα 100 δολάρια σημειώνει σήμερα το πρωί (12.3.2026) το πετρέλαιο Brent ενώ σε ράλι επιδίδονται οι τιμές και άλλων τύπων, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι (7.00 ώρα Ελλάδας) πριν υποχωρήσει προς τα 98 δολάρια. Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια και η ανοδική πορεία συνεχίζεται.

Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei διευρύνει τις απώλειές του πάνω από 2% ενώ στη Σεούλ ο Kospi υποχωρεί επίσης σε ποσοστό κοντά στο 1%.

Υπενθυμίζεται ότι οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσαν χθες (11.3.2026) κοινή πρωτοβουλία για να διατεθούν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού στην ιστορία.

