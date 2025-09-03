Νέο έργο 1 εκατ. € για τη βελτίωση της οδού Βασιλίτσι – Φοινικούντα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσει και χρηματοδοτεί το έργο «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, Τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ενισχύει την οδική ασφάλεια σε έναν δρόμο μεγάλης σημασίας για τη Μεσσηνία, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, και περιλαμβάνει:

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και μεταλλικών πλεγμάτων για την αποτροπή καταπτώσεων,

τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και οριοδεικτών,

κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων απορροής,

αντικατάσταση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα σε κρίσιμα σημεία.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στην αναβάθμιση των οδικών της υποδομών, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου».