Νέο voucher έως 800 ευρώ για γονείς: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποιοι είναι δικαιούχοι

Ένα νέο πρόγραμμα ανοίγει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), ώστε να στηρίξει οικογένειες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, φέρνοντας νέο voucher έως 800 ευρώ σε δικαιούχους γονείς.

Συγκεκριμένα, η παροχή των voucher εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του ΥΚΟΙΣΟ και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.

Σύμφωνα με το ΥΚΟΙΣΟ, οι αιτήσεις των παρόχων θα ξεκινήσουν το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2025 και θα μείνουν ανοιχτές για 15 ημέρες. Αμέσως μετά, στις αρχές Νοεμβρίου, θα ανοίξουν οι αιτήσεις των γονέων – ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα και η μοριοδότηση αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ.

