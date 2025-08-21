Νεοκλής Κρητικός: Αφήνει εκκρεμότητες η απάντηση του Υπουργείου, σχετικά με τη στελέχωση Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Λακωνίας.

Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια της Αναφοράς του Βουλευτή Λακωνίας κ. Νεοκλή Κρητικού (αρ. 2579/18-07-2025), σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού σε Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Λακωνίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε απαντητικό έγγραφο με το οποίο αφού αποδέχεται τις ελλείψεις, παρουσιάζονται οι ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας.

Συγκεκριμένα:

Στο Πρωτοδικείο Λακωνίας έχουν δεσμευθεί θέσεις μέσω της 3ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων και μέσω των προκηρύξεων ΑΣΕΠ (1ΓΒ/2025).

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας προβλέπεται κάλυψη θέσεων με την 4η σειρά της Σχολής, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση εντός του Α΄ εξαμήνου του 2026, καθώς και μέσω του οριστικού πίνακα της προκήρυξης 6Κ/2024.

Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του 2026.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο μηχανισμός κινητικότητας (ΕΣΚ) δεν κάλυψε πέντε θέσεις στη Λακωνία, οι οποίες πρέπει να επαναπροκηρυχθούν.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι από το 2023 έχουν διοριστεί 940 νέοι δικαστικοί υπάλληλοι, ενώ άλλοι 225 αναμένονται το 2026, και ότι προχωρά η ψηφιοποίηση κρίσιμων λειτουργιών της Δικαιοσύνης έως τα μέσα του 2026.

Συμπέρασμα:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνωρίζει τις ελλείψεις και δρομολογεί την κάλυψή τους μέσω Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων και προκηρύξεων ΑΣΕΠ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των θέσεων που δεν καλύφθηκαν μέσω της κινητικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση επαναπροκήρυξή τους.

Ο κ. Κρητικός επισημαίνει πως σε κάθε περίπτωση το θέμα συνεχίζει να είναι ανοικτό, αφού η πλήρης στελέχωση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Λακωνίας παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.