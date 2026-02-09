Τελευταία Νέα
Νέος ΚΟΚ και Οδική Ασφάλεια: Ο Σωτήρης Παπαμικρουλέας στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, φιλοξενήθηκε ο Σωτήρης Παπαμικρουλέας, ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, σε μια επίκαιρη συζήτηση για την οδική ασφάλεια. O κ. Παπαμικρουλέας ανέλυσε τις κρίσιμες αλλαγές που φέρνει ο νέος ΚΟΚ και τις αυστηρές ποινές για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις της οδήγησης στο εξωτερικό, τη σωστή προετοιμασία πριν από κάθε ταξίδι, αλλά και τους κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ενοικιαζόμενων οχημάτων. Παράλληλα, συζητήθηκε ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στα αυτοκίνητα και το κατά πόσο αυτή ενισχύει ή αποσπά την προσοχή του οδηγού. Μια συζήτηση για κάθε ταξιδιώτη που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.

