Νωρίτερα φέτος οι συντάξεις Νοεμβρίου

Οι συντάξεις του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν νωρίτερα από το καθιερωμένο, εξαιτίας της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα χρήματά τους λίγο πιο γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις ή επιπλέον αναμονή. Έτσι τα χρήματα στους λογαριασμούς θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, αφού την 28η δεν γίνονται δημόσιες πληρωμές λόγω εορτής.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025 – Οι ημερομηνίες

-Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

