Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου

Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

Δείτε αναλυτικά πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Πότε θα καταβληθούν

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν:

• Οι κύριες συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν:

• Οι κύριες συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Δημόσιο)

• Οι επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

Πηγή: in.gr

