Ο αρχηγός της Εθνικής του EURO 2004 στη Μεσσηνία | Τι είπε για Εθνική, ποδόσφαιρο και Μαύρη Θύελλα (video & pic’s)

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στην περιοχή της Μεσσηνίας ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος του 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης μίλησε στην τηλεόραση BEST για τη σημερινή Εθνική ομάδα, το Ελληνικό ποδόσφαιρο και τα νέα παιδιά.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαίρου δεν έκρυψε πως χάρη στη στενή του φιλία με τον Μεσσήνιο βετεράνο του ΠΑΟΚ, Αντώνη Μαυρέα, παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την Μαύρη Θύελλα και αναφέρθηκε στην περσινή χαμένη ευκαιρία αλλά και τη φετινή χρονιά.

Μικροί και μεγάλοι φαν προσήλθαν στον χώρο όπου φιλοξενήθηκε και φέτος το 4ο Kalamata Pamisow River Action, για να δουν από κοντά τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνική του 2004, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες και να λάβουν αυτόγραφα…