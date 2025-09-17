Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος για τις προσκλήσεις της Περιφέρειας για τις επιχειρήσεις και την συνεδρίαση του Συντονιστικού (video)

Υπερκάλυψη και ισχυρό ενδιαφέρον για τις επενδυτικές προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου περνώντας κάθε προσδοκία. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος σημείωσε «Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε πενταπλάσιο ενδιαφέρον και είναι μεγαλύτερη πρόσκληση που έχει βγει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις από επιχειρηματίες και Επιμελητήρια υπήρξε ενδιαφέρον και αναμένουμε νέες θέσεις εργασίας. Εξετάζουμε να έχουμε νέα πρόσκληση για επιχορήγηση μικρότερου ύψους επιχειρήσεων».

Όσον αφορά την πρόσφατη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Περιφέρειας ανέφερε «Πρέπει να γίνουν περισσότερα πολλά που πρέπει να γίνουν. Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η καλή συνεργασία με την πυροσβεστική και ο μεγαλύτερος βαθμός ετοιμότητας και αντιμετώπισης φαινομένων. Σε κάθε Περιφερειακή ενότητα έχουμε ενεργές συβάσεις . Ετοιμάζουμε νέα πρόσκληση για έργα άμεσης αντιμετώπισης καταστροφών».