Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου «Δίκαιη Εργασία για Όλους» αφορά τη ρύθμιση για το 13ωρο σε έναν εργοδότη.

Το υπουργείο Εργασίας και η ΝΔ με σειρά δημοσιευμάτων σε μορφή ερωταπαντήσεων, διαβεβαιώνουν ότι το 13ωρο δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά «απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου». Επίσης μας καθησυχάζουν ότι «ο εργαζόμενος προστατεύεται ρητά από την απόλυση σε περίπτωση που αρνηθεί να εργαστεί υπερωριακά».

Μόνο που αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την επίμαχη ρύθμιση για το 13ωρο (άρθρο 6), θα δει ότι δεν αναφέρεται πουθενά ως απαραίτητη η συναίνεση του εργαζομένου. Για την ακρίβεια η λέξη «συναίνεση» δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου.

