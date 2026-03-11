Τελευταία Νέα
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας στο «Future of Cities Conference 2026»

Στο ετήσιο συνέδριο «Future of  Cities Conference 2026», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης και τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο κ. Βασιλόπουλος συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Digital Twin – Ο Ψηφιακός Καθρέφτης της Smart City» και στις τοποθετήσεις του, παρουσίασε το σχεδιασμό και τα βήματα που έχει κάνει η Καλαμάτα στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων και δράσεων που είναι ενταγμένα στο Κλιματικό της Συμβόλαιο. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας στο ψηφιακό δίδυμο της πόλης, ένα δυναμικό μοντέλο που ενσωματώνει γεωχωρικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά και λειτουργικά δεδομένα και που επί της ουσίας συγκεντρώνει και ενοποιεί όλα τα δεδομένα του Κλιματικού μας Συμβολαίου και των 77 έργων που ο Δήμος υλοποιεί με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

