Ο Δήμος Καλαμάτας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WTM London 2025 – Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και διεύρυνση συνεργασιών με την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market (WTM) 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου, μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες συναντήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Το Δήμο εκπροσώπησε συνεργάτης του Τμήματος Τουρισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και ενίσχυσης της διεθνούς προβολής του προορισμού.

Η WTM 2025 συγκέντρωσε χιλιάδες επαγγελματίες του τουρισμού, tour operators και ηγετικά στελέχη από όλο τον κόσμο, προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης, ανάπτυξης συνεργασιών και αποτύπωσης των νέων τάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν B2B ραντεβού με στελέχη της βρετανικής αγοράς, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μέσων επικοινωνίας, στοχεύοντας στην αναζήτηση σύγχρονων, αποδοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών καναλιών επικοινωνίας και προβολής για τον προορισμό.

Ο Δήμος Καλαμάτας φιλοξενήθηκε στο stand της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, όπου πλήθος επαγγελματιών της Έκθεσης προμηθεύτηκαν υλικό προβολής και ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά της πόλης και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους επισκέπτες. Συμμετέχοντες από διαφορετικές αγορές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο και την Καλαμάτα, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως ένας ανερχόμενος, πολυδιάστατος και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, σε αντίθεση με άλλες πιο «κορεσμένες» περιοχές της Ελλάδας.

Η συμμετοχή στη WTM London 2025 εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εξωστρέφειας του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις προβολής σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε workshops και διεθνείς εκθέσεις, ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες του τουρισμού και ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού Kalamata.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της πόλης, προωθώντας μια σύγχρονη, αυθεντική και βιώσιμη τουριστική ταυτότητα, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του παγκόσμιου τουρισμού.