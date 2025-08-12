Ο Ε.Ε.Σ. γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας – Καλεί τους γονείς να εντάξουν τα παιδιά τους σε δράσεις και προγράμματα του Τομέα Νεότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.), με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας» (12/8), απευθύνει κάλεσμα στους γονείς να εντάξουν τα παιδιά τους στις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί ο Τομέας Νεότητάς του, προκειμένου να γνωρίσουν τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αγάπης για τα ζώα αλλά και της εθελοντικής προσφοράς χωρίς όρια και διακρίσεις.

Ο Τομέας Νεότητας του Ε.Ε.Σ. υλοποιεί πολυάριθμες περιβαλλοντικές δράσεις (καθαρισμοί παραλιών, δενδροφυτεύσεις κ.α.) σε όλη την Ελλάδα με στόχο την καλλιέργεια και διάδοση του ερυθροσταυρικού πνεύματος και της περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους. Παράλληλα, οι εθελοντές Νεότητας συμμετέχουν σε όλες τις ανθρωπιστικές δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Αναλυτικά, ο Τομέας Νεότητας του Ε.Ε.Σ. έχει τους εξής στόχους και σκοπούς:

Προώθηση του Ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του πνεύματος ειρήνης στους νέους, καθώς και του ιδεώδους «ευ αγωνίζεσθαι».

Προσφορά βοήθειας χωρίς όρια και διακρίσεις σ’ όσους έχουν ανάγκη.

Διάδοση των Θεμελιωδών Αρχών του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου και των ανθρωπιστικών αξιών, ως βασικό θεμέλιο της ηθικής συμπεριφοράς του ατόμου.

Προώθηση και ενίσχυση των παραδοσιακών τρόπων εθελοντισμού με καινοτόμους τρόπους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών εθελοντισμού σε παιδιά, εφήβους και νέους.

Εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την κοινωνική αποδοχή διαφορετικών και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Ευαισθητοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος. Μια γέφυρα μεταξύ κλιματικής αλλαγής και μείωσης κινδύνου καταστροφών.

Προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε νέους διαφορετικών χωρών. Με τη συμμετοχή σε δίκτυα, που στοχεύουν στην προώθηση του ηγετικού ρόλου της Νεότητας και στην ανταλλαγή απτών και καλά θεμελιωμένων ιδεών, καινοτόμων απόψεων και δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του Τομέα Νεότητας στο www.redcross.gr και στο 210 6983778 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8-3 μ.μ.