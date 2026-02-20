Ο.Ε.Β.Ε.Σ.: Αίτημα για ισότιμη μεταχείριση δανειοληπτών στεγαστικών δανείων που δεν έχουν ενταχθεί στον Ν. 3869/2010

Την επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης που προκύπτει από την πρόσφατη απόφαση του Άρειος Πάγος για τον Νόμος 3869/2010 («Νόμο Κατσέλη») και σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που δεν έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο ζητά η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.).

Η Ομοσπονδία θέτει ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης για επαγγελματίες και εμπόρους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες οικονομικές δυσκολίες, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την ένταξη ή μη σε έναν συγκεκριμένο νόμο.

Το αίτημα που απευθύνεται σε: Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, κ.κ. Βουλευτές Μεσσηνίας, Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Θανάση Βασιλόπουλο, Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιο Καββαθά, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Βαγγέλη Ξυγκώρο και τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρει:

“Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.), απευθύνομαι σε εσάς εκπροσωπώντας πλήθος μελών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα στεγαστικά τους δάνεια.

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη απόφασή του, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 (γνωστού ως «Νόμου Κατσέλη»), το επιτόκιο πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για περίπου 350.000 δανειολήπτες πανελλαδικά, καθώς οδηγεί σε ουσιαστική ελάφρυνση του οφειλόμενου ποσού – με εκτιμώμενη μείωση που μπορεί να φτάσει και τις 200.000 ευρώ ανά περίπτωση. Πρόκειται για μια απόφαση όχι απλώς ευνοϊκή, αλλά απόλυτα δίκαιη, καθώς αποκαθιστά την ορθή ερμηνεία του νόμου υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

Η απόφαση είναι δεσμευτική για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και επηρεάζει τα χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

Ωστόσο, υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών που παραμένει εκτός αυτής της ευνοϊκής ρύθμισης: πρόκειται για επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους της περιοχής μας που διαθέτουν στεγαστικά δάνεια τα οποία είτε εξακολουθούν να διαχειρίζονται οι τράπεζες, είτε έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα («κόκκινα») λόγω των επαναλαμβανόμενων οικονομικών κρίσεων, χωρίς όμως να έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.

Οι δανειολήπτες αυτοί, μέλη της Ομοσπονδίας μας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδοχικές κρίσεις: την οικονομική κρίση του 2010, τα μνημόνια, την πανδημία COVID-19, και την ενεργειακή κρίση. Πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να ενταχθούν εγκαίρως στον Νόμο Κατσέλη λόγω άγνοιας, γραφειοκρατικών εμποδίων ή επειδή δεν πληρούσαν τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου, παρόλο που η οικονομική τους κατάσταση ήταν εξίσου δυσχερής.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η περιοχή της Μεσσηνίας έχει πληγεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές – με χαρακτηριστικότερο τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986 μεγέθους 6,0 Ρίχτερ στην Καλαμάτα – γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις της περιοχής με δανειακές υποχρεώσεις για ανοικοδόμηση.

Στο πλαίσιο των θεμελιωδών συνταγματικών αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, θέτουμε το εξής καίριο ερώτημα:

Προτίθεται η Πολιτεία να διασφαλίσει ότι η δίκαιη αυτή μεταχείριση που απορρέει από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Ν. 3869/2010 θα επεκταθεί, κατ’ αναλογία και στο πνεύμα της ισότητας, και στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που δεν έχουν ενταχθεί στον εν λόγω νόμο, αλλά αντιμετωπίζουν ανάλογες ή και χειρότερες οικονομικές δυσκολίες;

Ειδικότερα, ζητούμε να μας ενημερώσετε:

Εάν προβλέπεται νομοθετική πρωτοβουλία για την επέκταση των δίκαιων αυτών ρυθμίσεων και σε δανειολήπτες που δεν εντάχθηκαν στον Ν. 3869/2010. Εάν οι τράπεζες και οι servicers θα κληθούν να εφαρμόσουν τον ίδιο ευνοϊκό τρόπο υπολογισμού τόκων και για τα δάνεια που διαχειρίζονται εκτός του πλαισίου του Ν. 3869/2010. Ποιες δυνατότητες έχουν σήμερα οι δανειολήπτες με «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια που δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, προκειμένου να τύχουν αντίστοιχης ελάφρυνσης. Εάν υπάρχει πρόθεση θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες σεισμοπαθών και πληγέντων περιοχών.

Θεωρούμε ότι η διαφορετική μεταχείριση δανειοληπτών που βρίσκονται σε παρόμοια οικονομική κατάσταση, με μόνο κριτήριο την ένταξη ή μη σε έναν συγκεκριμένο νόμο, δημιουργεί άνιση μεταχείριση που προσκρούει στις αρχές του κράτους δικαίου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και αναμένουμε την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Καπερώνης Γεώργιος Παναγόπουλος”