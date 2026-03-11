Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στην εκπομπή «Τι λες τώρα», για το μεγάλο πρωτάθλημα Taekwondo που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στην «Τέντα» (video)

Ο πρόεδρος του Α.Γ.Σ. Καλαμάτας Taekwondo , κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, προκειμένου να παρουσιάσει το μεγάλο πρωτάθλημα Taekwondo που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στην «Τέντα». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέλυσε τη σημασία της διοργάνωσης για τα παιδιά 11-14 ετών, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία του συστήματος «δεύτερης ευκαιρίας» που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή των 30 αθλητικών σωματείων από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του αθλήματος στην πειθαρχία και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων αθλητών. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα ολοκληρωθεί με φιλικές συναντήσεις για τους αρχάριους αθλητές όλων των ηλικιών.