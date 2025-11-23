Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά – Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Σε διαχρονικό «γρίφο» έχει εξελιχθεί η διαμόρφωση των τιμών από τον παραγωγό έως και τον τελικό καταναλωτή στα οπωροκηπευτικά, η παραγωγή των οποίων επηρεαζόταν και θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται ως προς την προσφορά από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο τα νωπά φρούτα σημείωσαν αύξηση κατά 3,6% και τα νωπά λαχανικά 2,5%.

Στο 68% τα κόστη των εμπλεκομένων στη διαδρομή

Από τις κυριότερες μεταβολές τιμών, δε, από τη σύγκριση δεικτών Οκτωβρίου 2025 με τον Οκτώβριο του 2024 ήταν η αύξηση σε φρούτα 9,1%, ενώ τα λαχανικά είχαν μείωση 5,6%.

Μάλιστα, τα φρούτα (γενικά) είναι η τέταρτη κατηγορία με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, μετά τη σοκολάτα, τον καφέ και τα κρέατα.

Με βάση την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης της Ένωσης Σούπε Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), τα κόστη των εμπλεκομένων στη διαδρομή από το «χωράφι στο ράφι» είναι μεγάλα, καθώς αγγίζουν το 68%.

Οι φύρες των προϊόντων επιβαρύνουν τον καταναλωτή σε ποσοστό 9%, ενώ υψηλή είναι και η φορολογία που φτάνει στο 22%.