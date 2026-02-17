Ο Γρηγόρης Κωστόπουλος στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα”: Οι διεκδικήσεις και οι δράσεις της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας (video)

Στην εκπομπή ”Τι λες τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Μεσσηνίας, Γρηγόρης Κωστόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα και τις δράσεις της Ένωσης για την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κωστόπουλος ανέλυσε τις αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Δήμων και Περιφερειών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και την άμεση παρέμβαση στο φράγμα του Παμίσου, όπου η κινητοποίηση του Δήμου και της Κοινότητας λειτούργησε καταλυτικά ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα από τις φυσικές καταστροφές. Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη διαρκή μάχη που δίνεται για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, αλλά και στον αγώνα για τη διατήρηση των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στην ύπαιθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.