Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί: «Υπήρξε πολύτιμο μέλος, της ευχόμαστε κάθε επιτυχία»

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβειρα

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.