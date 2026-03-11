Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Μάριος Αθανασόπουλος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» για το επιστημονικό βιβλίο του: «Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου – Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεσσηνίας» (video)

Share

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη φιλοξενήθηκε ο κ. Μάριος Αθανασόπουλος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ιστορικός παρουσίασε το νέο του επιστημονικό σύγγραμμα «Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου – Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεσσηνίας» , το οποίο αποτελεί την πρώτη συστηματική έρευνα για την Ιερά Μονή Μαρδακίου Ταϋγέτου, μια μνημειώδης επιστημονική μελέτη 600 σελίδων . Μέσα από τη μελέτη χιλιάδων χειρογράφων από το Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το βιβλίο αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας από τον 17ο αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο. Μια έκδοση των εκδόσεων «Ηδυέπεια», που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Δημάρχου κ. Θανάση Βασιλόπουλου, καθώς και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode