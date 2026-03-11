Ο Μάριος Αθανασόπουλος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» για το επιστημονικό βιβλίο του: «Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου – Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεσσηνίας» (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη φιλοξενήθηκε ο κ. Μάριος Αθανασόπουλος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ιστορικός παρουσίασε το νέο του επιστημονικό σύγγραμμα «Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου – Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεσσηνίας» , το οποίο αποτελεί την πρώτη συστηματική έρευνα για την Ιερά Μονή Μαρδακίου Ταϋγέτου, μια μνημειώδης επιστημονική μελέτη 600 σελίδων . Μέσα από τη μελέτη χιλιάδων χειρογράφων από το Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το βιβλίο αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας από τον 17ο αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο. Μια έκδοση των εκδόσεων «Ηδυέπεια», που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Δημάρχου κ. Θανάση Βασιλόπουλου, καθώς και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.