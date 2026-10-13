Ο νέος επιστημονικός ορισμός για την δυσλεξία αλλάζει τα δεδομένα, τι σημαίνει για τα παιδιά και τα σχολεία στην Ελλάδα

Έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, χωρίς εξάρτηση από τις επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα περιγράφει και προσεγγίζει τη δυσλεξία φέρνει η αναθεώρηση του σχετικού ορισμού από τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας (International Dyslexia Association – IDA). Η νέα διατύπωση, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και παρουσιάστηκε αναλυτικά σε επιστημονική δημοσίευση το 2026, έρχεται να καλύψει κενά, που είχαν εντοπιστεί στον ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό του 2002. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Independent, η αναθεώρηση ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν τη δυσλεξία και οργανώνουν την υποστήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι, ότι η νέα προσέγγιση απομακρύνεται από την αντίληψη ότι η αναγνώριση της δυσλεξίας πρέπει να εξαρτάται από μια συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στη νοημοσύνη και στην αναγνωστική επίδοση. Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, στην αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση και στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή αφορά ένα ζήτημα με άμεσες συνέπειες για την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, την αυτοπεποίθησή τους, τις σχέσεις τους με το σχολείο, αλλά και τις ευκαιρίες που θα έχουν αργότερα στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.

Τι αλλάζει στον ορισμό της δυσλεξίας

Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια αναθεωρείται ο ορισμός της δυσλεξίας, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, χωρίς εξάρτηση από τις επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης. Η νέα προσέγγιση λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών και αμφισβητεί παλαιότερα κριτήρια που μπορούσαν να αφήσουν παιδιά χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονταν. Στην Ελλάδα, όπου η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, η εξέλιξη ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την έγκαιρη παρέμβαση, τις δυνατότητες των σχολείων και την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση.

Υπενθυμίζεται, ότι ο προηγούμενος ορισμός της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας, που υιοθετήθηκε το 2002, περιέγραφε τη δυσλεξία ως μαθησιακή δυσκολία, η οποία χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην ακριβή ή ευχερή αναγνώριση των λέξεων, καθώς και από δυσκολίες στην ορθογραφία και στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών διαπιστώθηκε ότι ορισμένα στοιχεία δεν αποτύπωναν επαρκώς την πολυπλοκότητα της δυσλεξίας και τη μεγάλη ποικιλία με την οποία εκδηλώνεται από άτομο σε άτομο. Η νέα διατύπωση διατηρεί τον πυρήνα της προηγούμενης προσέγγισης, αλλά εισάγει σημαντικές διευκρινίσεις.

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