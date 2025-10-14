Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στις Βρυξέλλες για τις «Ανθρώπινες πόλεις, με καινοτόμες λύσεις»

Στην εκδήλωση δικτύωσης της OTS – Open Technology Services, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2025 στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με θέμα «Ανθρώπινες πόλεις, με καινοτόμες λύσεις».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα σε μια μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που μας δίνουν τη δυνατότητα «να συμμετέχουμε όλοι πιο ενεργά και πιο ουσιαστικά στα ευρωπαϊκά δίκτυα, στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων».

Όπως σημείωσε, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για τη διαμόρφωση της νέας προγραμματικής περιόδου και για τις εργασίες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να γίνουν οι διαδικασίες πιο άμεσες, πιο αποτελεσματικές και πιο παραγωγικές.

«Οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων — σε έργα, απορροφήσεις, υποδομές, προγράμματα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει σχεδιάσει ένα μεγάλο «μπουκέτο» δράσεων που ξεδιπλώνονται: αρδευτικά έργα, οδικά δίκτυα, έργα πολιτικής προστασίας και πολλά ακόμη. Όμως, οι πολιτικές μας πρέπει πάντα να έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο», τόνισε.

Αναφερόμενος στην τεχνολογία, υπογράμμισε ότι «η τεχνολογία είναι κρίσιμος παράγοντας αυτής της νέας εποχής. Αν έπρεπε να διαλέξω τρία χαρακτηριστικά που καθιστούν την τεχνολογία απαραίτητη, θα έλεγα: πρώτον, ότι αποτελεί μοναδικό εργαλείο για να ομογενοποιήσουμε διαδικασίες, δεύτερον, για να ανασχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, και τρίτον, γιατί ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών».

Κλείνοντας, ο κ. Πτωχός σημείωσε πως «η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να κερδίσουμε ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους — και να τους αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά για την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών».

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.