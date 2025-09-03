Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται αλλά τα ενοίκια θεριεύουν – «Αγκάθι» παραμένει η προσφορά

Αποκλίνουσες εικόνες συνιστούν η πορεία του εν Ελλάδι πληθωρισμού τον Αύγουστο, βάσει της χθεσινής (02.09.2025) έκθεσης της Eurostat, και η πραγματικότητα των ενοικίων στην ελληνική αγορά ακινήτων.
Παρά το γεγονός πως ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο (εξακολουθεί βέβαια να είναι μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από την Ευρωζώνη), η αγορά ακινήτων συνεχίζει να πιέζεται από τη χαμηλή προσφορά και την ισχυρή ζήτηση, με αποτέλεσμα τα ενοίκια να κινούνται ανοδικά.
Βάσει των στοιχείων Ιουλίου, σε +11,3% ανήλθε η ετήσια μεταβολή των ενοικίων στην Ελλάδα, σε συνέχεια ενός ράλι τιμών που προοδευτικά εξελίσσεται εδώ και χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με ανάλυση της Global Property Guide, τα ενοίκια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 15,3%, χωρίς μάλιστα αυτό το ποσοστό να μπορεί να αποτυπώσει πλήρως την αλήθεια, καθώς πάντοτε υπάρχει το ζήτημα με τα αδήλωτα ενοίκια, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το οικονομικό επιτελείο με την επερχόμενη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων από την ΑΑΔΕ.
