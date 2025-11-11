Ο Θεόδωρος Καρούτζος για τα 20 χρόνια Affidea (video)

Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και επιστέφει στην Καλαμάτα, εδώ που ξεκίνησαν όλα το 2005.

Με αίσθημα ευγνωμοσύνης προς την τοπική κοινωνία, η Affidea τιμά την πόλη όπου έκανε τα πρώτα της βήματα, προσκαλώντας όλους τους δημότες το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο διαγνωστικό της κέντρο στην Οδό Αρτέμιδος, για να γιορτάσουν μαζί τα 20 χρόνια λειτουργίας της. Να δούμε μια χαρακτηριστική δήλωση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβολο της Affidea Ελλάδος Θεόδωρο Καρούτζο…