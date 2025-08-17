Όχι 60 βαθμούς -Η ιδανική θερμοκρασία για τις πετσέτες στο πλυντήριο ρούχων

Η σωστή θερμοκρασία πλυσίματος της πετσέτας μας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Οι πετσέτες είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα υφάσματα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν η καθημερινή επαφή με θάλασσα, πισίνα ή ντους τις φέρνει σε επαφή με υγρασία, αντηλιακά, άμμο και χλώριο. Αυτό σημαίνει ότι πλένονται πιο συχνά και συχνά χάνουν τη μαλακή υφή, το φρέσκο άρωμα και τη λευκότητά τους.

Πολλοί πιστεύουν ότι αρκεί ένα καλό απορρυπαντικό ή λίγο μαλακτικό για να παραμείνουν οι πετσέτες φρέσκες. Ωστόσο, οι πετσέτες, λόγω της απορροφητικής τους φύσης, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, επισημαίνει το γερμανικό ludwigshafen24.

Η ιδανική θερμοκρασία για το πλύσιμο της πετσέτας

Ένα συχνό λάθος είναι το πλύσιμο μαζί με όλα τα υπόλοιπα ρούχα, κάτι που εμποδίζει τον σωστό καθαρισμό και μπορεί να καταστρέψει τις ίνες. Επίσης, η υπερφόρτωση του κάδου δεν επιτρέπει στο νερό και στο απορρυπαντικό να εισχωρήσουν βαθιά στις ίνες, με αποτέλεσμα να μένουν υπολείμματα βρωμιάς και σαπουνιού.

Πηγή: iefimerida.gr