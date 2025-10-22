Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές, αλλά και οι έχοντες πολύ χαμηλά εισοδήματα θα είναι οι «τυχεροί» του ΕΝΦΙΑ του 2026. Θα κερδίσουν εκπτώσεις στον φόρο οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν ακόμη και το 50%.

Αντίθετα, φουσκωμένος θα είναι ο νέος λογαριασμός του φόρου ακινήτων για όσους απέκτησαν ή θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα.

