Οι Ελληνες αγάπησαν τα μεταχειρισμένα ρούχα και αντικείμενα

Από τα vintage ρούχα μέχρι τα upcycled έπιπλα, το second-hand δεν είναι πια λύση ανάγκης αλλά συνειδητή επιλογή, που συνδυάζει αισθητική, οικονομία και βιωσιμότητα.

Η σκηνή είναι γνώριμη: ένας νεαρός επαγγελματίας ψάχνει ανάμεσα σε ράγες γεμάτες denim, δύο φοιτήτριες δοκιμάζουν σακάκια των ’80s, κάποιος κρατά ένα δερμάτινο παλτό και αναρωτιέται ποιος να το φορούσε πριν. Τα second-hand καταστήματα στην Ελλάδα γεμίζουν κάθε εβδομάδα από κόσμο που δεν ψάχνει απλώς «ευκαιρίες» αλλά ταυτότητα. Το μεταχειρισμένο έχει αποκτήσει κοινωνική και οικονομική αξία, μεταμορφώνοντας τη νοοτροπία μιας ολόκληρης γενιάς

Η ελληνική αγορά κινείται πλέον στο ίδιο ρεύμα που σαρώνει παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνα της ThredUp, η παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένης μόδας προβλέπεται να φτάσει τα 350 δισ. δολάρια έως το 2028, αυξανόμενη πέντε φορές ταχύτερα από το fast fashion. Οικονομικοί λόγοι, περιβαλλοντική συνείδηση και μια βαθύτερη ανάγκη για αυθεντικότητα ωθούν τους καταναλωτές να στραφούν στο second-hand.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ
