Οι παγκόσμιες εξαγωγές όπλων εκτοξεύτηκαν στο +9,2% από το 2021

Οι παγκόσμιες ροές όπλων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% τα τελευταία πέντε χρόνια, με την Ευρώπη να υπερτριπλασιάζει τις εισαγωγές της, αποκαλύπτει έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας για την Διεθνή Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI) που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στην Ευρώπη εξηγείται κατά κύριο λόγο από την αγορά όπλων για την Ουκρανία, ωστόσο ταυτόχρονα ενισχύουν τις αμυντικές δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση της απειλής που βλέπουν στη Ρωσία, σύμφωνα με το SIPRI. Ο όγκος των παγκόσμιων ροών όπλων αυξήθηκε κατά 9,2% μεταξύ του 2021 και του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία, υπολογίζει το SIPRI.

Το ινστιτούτο συγκρίνει γενικά τις τάσεις ανά πενταετία, καθώς οι παραδόσεις στο πλαίσιο μεγάλων συμβάσεων σε ετήσια βάση συχνά δεν επιτρέπουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Αν και οι εισαγωγές όπλων στην Ευρώπη δεν έχουν φθάσει, ακόμη τουλάχιστον, στα επίπεδα που παρατηρούνταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, «η Ευρώπη είναι σήμερα ο κυριότερος προορισμός (εξαγωγών) όπλων» στον κόσμο, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάθιου Τζορτζ, διευθυντής του προγράμματος για τις μεταφορές όπλων στο SIPRI.

