ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Όλα έτοιμα για τα “Ναυαρίνεια” | Δείτε την Αναπαράσταση της Ναυμαχίας LIVE τη Δευτέρα στο BEST

Λαμπρές αναμένονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 198ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, με επίκεντρο την Πύλο, εκεί όπου η ιστορία ζωντανεύει κάθε Οκτώβριο. Μία εκδήλωση που συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα, για να τιμηθεί η 20ή Οκτωβρίου 1827, μια ημέρα-ορόσημο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Η κορύφωση των εορτασμών θα είναι, όπως κάθε χρόνο, η αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας, η οποία προσελκύει το μεγάλο ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών.

Η αναπαράσταση θα μεταδοθεί LIVE τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 20:00, από την Τηλεόραση BEST.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν χθες, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 με τα εγκαίνια της έκθεσης κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης, στις 12:00, από το Σύλλογο «Ελληνομνήμονες- Σπύρος Κατσίρας» στην Οικία Τσικλητήρα, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 20 Οκτωβρίου 2025. Η έκθεση θα είναι με ελεύθερη είσοδο και οι ώρες λειτουργίας θα είναι 10:00-13:00 και 18:00-21:00

Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, η Πλατεία Τριών Ναυάρχων γέμισε μουσική, με συναυλία της παραδοσιακής ορχήστρας του Γιάννη Παυλόπουλου και συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων: Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλου και Σύλλογος Κυριών Πύλου.

Αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 το πρωί, στις 12:00, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Γιάλοβα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 20:00, η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει συναυλία στην Κεντρική Πλατεία της Πύλου.

Οι εκδηλώσεις τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 ξεκινούν στις 09:30 με την έπαρση των σημαιών, στις 10:30 θα ακολουθήσει η Τέλεση της Επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πύλου και θα ολοκληρωθούν με την παρέλαση στην παραλιακή ζώνη της Πύλου. Το βράδυ, στις 20:00, το ενδιαφέρον στρέφεται στον κόλπο του Ναβαρίνου, για τη συμπλήρωση των 198 χρόνων από την ιστορική Ναυμαχία, όπου θα πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή Αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, η οποία σφράγισε την απελευθέρωση του Ελληνικού έθνους.

