ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες

Στην εξειδίκευση των νέων κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες προχώρησε σήμερα (8.9.25) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών των ανακοινώσεων της ΔΕΘ είναι η οριζόντια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών της κλίμακας φορολογίας από τα 10.000 ευρώ έως και τα 40.000 ευρώ.

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

  • Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
  • Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
  • Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%
  • Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

  • 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
  • 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
  • 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

