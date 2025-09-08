Όλες οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες

Στην εξειδίκευση των νέων κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες προχώρησε σήμερα (8.9.25) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών των ανακοινώσεων της ΔΕΘ είναι η οριζόντια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών της κλίμακας φορολογίας από τα 10.000 ευρώ έως και τα 40.000 ευρώ.

Οι γενικές παρεμβάσεις στη φορολογία, όπως τις παρουσίασε ο ΥΠΟΙΚ έχουν ως εξής:

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

